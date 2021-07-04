Эксперт рассказал, что делать, если машину затопило

Суперливень, который обрушился на этой неделе на Москву, а чуть ранее на другие регионы России, доставил автомобилистам массу неприятностей.

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Гидроудар, вроде того, что 28 июня 2021 года получили столичные автомобилисты, может стать причиной выхода двигателя из строя, рассказал в интервью «За рулем» Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.

Так как мотор работает на воздухе, смешанном с бензином, после попадания воды воздух уже не сжимается, и движок упирается в несжимаемую воду. Из-за этого происходит резкий скачок давления, и вся механическая часть мотора приходит в негодность. Чаще всего после гидроудара может быть одно решение — замена двигателя.

Если гидроудара не произошло, то есть в мотор попало небольшое количество жидкости, предстоит сделать полную химчистку, прочистку всех контактов, блоков, сушку управления, в отдельных случаях эти работы могут «потянуть» до 100 000 рублей.

Примечательно, что покрыть расходы может полис каско, но только в том случае, если в нем прописан риск стихийных бедствий. Формулировка может быть любой, но суть должна быть в том, что страховая компания гарантирует компенсацию ущерба от природных явлений: ливень, град, наводнение, землетрясение.

Помимо этого, если автомобиль был затоплен на парковке, можно подать судебный иск к владельцу территории — в большинстве случаев это муниципальные власти, которые не организовали должным образом ливневую канализацию. Обязательно стоит сделать фото и видеофиксацию факта затопления и вызвать участкового для составления протокола о нанесении автомобилю ущерба. После этого, со всеми доказательствами, стоит обратиться к владельцу участка с требованием о возмещении ущерба.

В течение нынешнего июня ливнями накрывало сначала Керчь, а затем Ялту, причем вторая волна стихии пришла туда 26 июня.



Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС