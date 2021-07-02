Привитым от коронавируса вручили новые Renault Logan — журнал За рулем

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Привитым от коронавируса вручили новые Renault Logan

Участвует каждый совершеннолетний гражданин России, получивший прививку до 11 июля.

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В Москве продолжается розыгрыш автомобилей среди граждан России, привившихся от коронавируса. Напомним, об этой акции заявил 13 июня столичный мэр Сергей Собянин. Программа стимулирования вакцинации, по его словам, предусматривает награждение новыми автомобилями победителей розыгрыша, участниками которого автоматически становятся все сделавшие прививку от Covid-19.

Если конкретнее, то участвуют все достигшие совершеннолетия граждане РФ, получившие первый компонент вакцины в срок с 14 июня по 11 июля 2021 года включительно. В качестве призов фигурируют 20 (двадцать) белых Renault Logan стоимостью около 1 млн рублей каждый.

Объявлять победителей будут еженедельно по средам в эфире телеканала «Москва 24». Первый розыгрыш состоялся на прошлой неделе — компьютер случайным образом определил пятерых, получивших прививку с 21 по 27 июня.

30 июня прошел второй розыгрыш — счастливчиками стали Андрей Валерьевич, Павел Владимирович, Елена Александровна, Николай Валерьевич и Амина Ермиковна (по закону, фамилии победителей называть нельзя), а следующие два розыгрыша будут организованы 7 и 14 июля.

Фото: АГН «Москва»

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Отзывы о Renault Logan (15)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Мягкий,быстрый,юркий,высокий.Масло не "ест". Спедвей(сандеро) ,дв. 113 л.с.

Недостатки:

Нет электроусилителя руля.Главную передачу надо усовершенствовать(слишком короткая 4,35) Не плохо было бы 3.9 —.экономичней,тише было бы в салоне.Об этом много комментариев в сети(отзывов,жалоб).Странно ,что руководители РЕНО так долго не реагируют на негативные отзывы о мех.коробки.Жаль.

Комментарий:

Добротная ,надёжная машина.Комфортно.

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