Cпутниковая «тарелка» на Toyota Prius: когда очень нужен Wi-Fi — журнал За рулем

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Cпутниковая «тарелка» на Toyota Prius: когда очень нужен Wi-Fi

Так водитель объяснил странную конструкцию на капоте своего автомобиля.

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Калифорнийский дорожный патруль недавно обратил внимание на Toyota Prius с установленной на капоте спутниковой антенной Starlink. Мало того, что выглядело это странно, еще и закрывало часть обзора водителя.

«Сэр, я остановил вас сегодня из-за самовольно установленного оборудования на капоте вашего автомобиля. Разве он не закрывает вам обзор во время вождения?» — поинтересовался офицер. «Только при повороте направо», — честно ответил водитель.

Водитель Toyota рассказал офицеру, что использовал Wi-Fi для ведения бизнеса из своей машины, сообщил телеканал CNBC. Когда Prius припаркован, это, возможно, и неплохая идея, но держать спутниковую антенну на капоте во время движения по скоростному шоссе — точно нет.

В итоге водителю выписали штраф за нарушение ПДД, но ничего не известно о том, станет ли он использовать тарелку и в дальнейшем. Возможно, станет умнее и будет на время движения ее снимать.

Фото: Фейсбук дорожной полиции Палмдейла (Калифорния, США)

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