В России запатентовали вездеход (название пока держат в секрете)

Проект снаружи сильно напоминает российский «Шерп». Заявку на документ подал казанский предприниматель.

В базе Роспатента появился документ с изображениями таинственного вездехода.

Концепция машины аналогичная — компактные размеры, короткая база, угловатый кузов с трехсторонним фронтальным остеклением, огромные шины сверхнизкого давления, колесная формула 4x4. Кроме того, можно рассмотреть экспедиционный багажник на крыше и лестницу сзади, а также два кресла в салоне. Еще имеется оригинальная светотехника.

Технические характеристики и название загадочного вездехода не указываются. Автором проекта значится предприниматель Андреев Александр Михайлович из Казани. Видимо у «Шерпа» скоро появится идейная копия — конкурент с очень похожим дизайном экстерьера.

Что касается знаменитой одноименной модели, то ее создателем является конструктор Алексей Гарагашьян. Снегоболотоход выпускается мелкосерийно с 2015 года. Вездеход-амфибия оснащается 1,5-литровым дизельным мотором Kubota (44 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Дорожный просвет составляет 600 мм.

«Шерп» продается как в России, так и за рубежом. Машину используют спасательные службы, частные лица, любители активного отдыха и другие. «Шерп» популярен в США и Канаде. Вездеход даже был героем автомобильной передачи Top Gear.

Фото: Роспатент