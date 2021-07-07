Стало известно, как работает экспресс-тест ГИБДД на алкоголь

Новые портативные приборы появятся в распоряжении Госавтоинспекции уже в 2021 году.

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Совсем скоро инспекторов оснастят новыми портативными приборами, которые позволяют за считаные секунды выявлять у автомобилистов как алкогольное, так и наркотическое опьянение. Ранее такой возможности не было.

Средство индикации, а не алкотестер!

Прибор принципиально отличается от тех устройств, что уже имеются в распоряжении полиции, и результаты можно получать непосредственно на месте забора пробы — они более чем на 90% совпадают с результатами анализа крови, стало известно изданию «АиФ».

Подчеркивается, что это не алкотестер, а именно средство индикации, и такое оборудование уже применяется во многих странах мира, например в Австралии, Канаде, Ирландии, Великобритании.

С его помощью можно осуществлять массовые проверки транспорта: машины останавливают, дают водителям одноразовый экспресс-тест и смотрят результат.

Если результат отрицательный, автомобилист может ехать дальше, если положительный, гражданину предложат припарковаться и пройти процедуру медосвидетельствования.

Схема проверки

В рот испытуемому помещают компактный одноразовый пробоотборник тест-кассеты, в который собираются частички слюны в выдохе или на языке, а затем взятую пробу устанавливают в автоматический анализатор, и на экран выводятся результаты, которые можно также распечатать на принтере. Они раскрывают информацию о содержании наркотических веществ в формате «Да/Нет», а также о группах этих веществ и обнаружении каждой из них в организме проверяемого.

Тесты достаточно точные, так как имеют непосредственный контакт с биологическим материалом человека. Корреляция результатов составляет примерно 95–97% в случае анализа на содержание кокаина и опиатов. Для амфетаминов — около 93%, каннабиноидов — 91%.

Если прибор показал наличие наркотика и водитель не спорит, то он подписывает акт освидетельствования. Если автомобилист считает, что прибор выдал неверный результат, то он вправе требовать освидетельствования в медучреждении, где проба берется из крови.

В соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, за езду за рулем в пьяном виде положен штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Тем, кто повторно совершил тяжелое ДТП пьяным за рулем, по недавно принятому закону будет грозить лишение права управлять автомобилем на срок до шести лет, штраф до полумиллиона рублей, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: Александр Артеменков/ТАСС