Флагманская модель БЕЛАЗа лишилась двигателя

На эти машины ставился двигатель только одного производителя, и он решил разорвать отношения с заводом.

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Самая тяжелая модель в линейке карьерных самосвалов БЕЛАЗа, 450-тонный грузовик БЕЛАЗ-75710, лишилась двигателя MTU производства немецкой компании MTU Friedrichshafen GmbH. Это предприятие входит в группу Rolls-Royce Holdings (в настоящее время не имеет отношения к Rolls-Royce Motor Cars, принадлежащей BMW), которая приняла решение прекратить отношения с белорусским заводом.

«ЕС ввел санкции в отношении БЕЛАЗа 21 июня 2021 года. В результате мы прекратили все деловые отношения с БЕЛАЗом», — цитирует РБК директора по внешним коммуникациям Rolls-Royce Holdings Ричарда Рэя.

Именно флагманскую модель БЕЛАЗа ужесточение санкций коснется в наибольшей степени: на более легкие модели ставятся двигатели ЯМЗ (Россия), Liebherr (ФРГ-Швейцария), Cummins (США), а вот БЕЛАЗ-75710 комплектовался только 16-цилиндровым мотором MTU DD 16V4000, развивающим 2330 л.с.

БЕЛАЗ является одним из главных производителей карьерных самосвалов в мире. В последнее время эту нишу пытается занять КАМАЗ — недавно завод показал карьерный самосвал Геркулес.

Фото: БЕЛАЗ