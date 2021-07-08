ОСАГО не покроет ущерб целиком: все дело в степени износа авто

Ограничение по выплате в размере 400 тысяч рублей по ОСАГО известно всем. Но есть нюанс, о котором мало кто знает. Недавно Верховный суд обязал виновника аварии компенсировать ущерб, не превышавший установленный лимит в 400 тысяч.

Автомобиль получил повреждения в результате ДТП, в котором был виноват второй участник аварии. Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта в 312 тысяч рублей, а с учетом износа — в 95 тысяч, пишет «Российская газета». Автовладелец захотел, чтобы ущерб ему компенсировали деньгами. Страховщик выплатил 95 тысяч, после чего потерпевший в ДТП водитель подал в суд на виновника аварии с требованием компенсировать ему оставшуюся часть суммы.

Суд назначил судебную экспертизу, которая установила, что стоимость восстановительного ремонта без износа составляет 268 тысяч рублей. Автовладелец с этой суммой согласился, и суд взыскал разницу с виновника аварии.

Апелляционная инстанция это решение отменила, сославшись на то, что истец не вправе требовать возмещения ущерба с причинителя вреда, поскольку сам выбрал получение страхового возмещения деньгами и виновник аварии не обязан возмещать разницу. Однако кассационная инстанция усмотрела тут неправильное применение норм материального права и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Решение Верховного суда

Верховный суд поддержал решение кассационного суда. В соответствии с Гражданским кодексом, пострадавший имеет право на полное возмещение убытков от причинителя вреда. Закон об ОСАГО защищает права потерпевших, но гарантирует возмещение вреда в пределах, установленных законом. Пределы — это не только ограничение по выплате в размере 400 тысяч рублей, но и порядок расчета страховой выплаты с учетом износа деталей.

Согласно статье 1072 ГК, причинитель вреда, когда страховой выплаты недостаточно, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Таким образом, если пострадавший получил выплату по ОСАГО, то это не отменяет его права выставить счет виновнику аварии, если страховой выплаты недостаточно.

У пострадавшего нет ОСАГО? Страховщик все равно заплатит — Верховный суд.

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