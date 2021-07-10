Полноразмерные внедорожники — это круто, но радиоуправляемые реплики еще круче. А как насчет кемпера в масштабе 1:10, да еще и с радиоуправляемой лодкой на прицепе? Такого мы еще не видели.
Это видео было опубликовано сайтом rc helistef на YouTube. Кузов кемпера — произведение искусства, и очень легко ошибиться, приняв автомобиль за настоящий.
Если присмотреться, вы увидите и некоторые детали интерьера. Например, сиденья и рулевое колесо.
На прицепе установлен радиоуправляемый гоночный катер, и его не приходится спускать на воду вручную. Кемпер заезжает в водоем, и лодка сама сходит с прицепа. Но и это еще не все. На катере установлена камера! Когда водные процедуры заканчиваются, катер сам становится на прицеп. Разве это не круто?
- Не менее интересный кемпер выпустила и компания Lego — это культовый VW T1.
Фото, видео: YouTube