Чрезмерная вежливость также способна привести к авариям, как и агрессивное вождение.

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Агрессии на дорогах бывает много, и водителей постоянно призывают не просто соблюдать правила дорожного движения, но и быть вежливыми по отношению к другим участникам движения.

Однако избыточная вежливость может также привести к авариям, напомнил агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

Например, автомобиль едет по дороге, на которой не предусмотрен пешеходный переход, но находится человек, которому надо перебежать именно в этом месте. Он делает шаг в сторону дороги, и водитель решает остановиться, чтобы человек перешел. При этом не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход.

В этой ситуации водитель становится соучастником совершения нарушения ПДД со стороны пешехода, обеспечив для него комфортные условия, напоминает эксперт.

А вот другая ситуация — водитель двигается по главной дороге и вдруг решает уступить право приоритетного проезда автомобилю, подъезжающему со второстепенной. В некоторых случаях это не только может вызвать взаимное непонимание, но и спровоцировать аварийную ситуацию.

Поэтому на дороге водитель должен не просто понимать логику развития дорожной ситуации, но и оценивать реакцию остальных на его действия.

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