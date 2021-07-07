ГИБДД призывает соблюдать еще 4 правила, которых нет в ПДД

В ряде регионов России фиксируется повышенная температура. На официальном сайте ведомства появились советы для водителей, планирующих передвигаться на машине в жару.
В первую очередь в ГИБДД рекомендуют заранее проверить техническое состояние транспортного средства. Речь идет о кондиционере, об аккумуляторе и электронике. В большей степени это касается путешествий на дальние расстояния.
Что касается водителей, в ведомстве советуют в жару брать с собой прохладительные напитки, лучше — минеральную воду. Она хорошо утоляет жажду. Необходимо следить и за состоянием здоровья.
«Если чувствуете головокружение, слабость, сильную головную боль, то следует остановиться — продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно. Когда на улице жарко и душно замедляется скорость реакции и появляется сонливость, повышается риск внезапно уснуть за рулем», — отмечают в Госавтоинспекции.
В случае ухудшения самочувствия нужно звонить по номеру 112 и привлекать внимание других участников движения.
В жаркую погоду ГИБДД рекомендует соблюдать 4 важных правила:
- Если при управлении автомобилем появилась головная боль, слабость, головокружение, необходимо незамедлительно остановиться.
- Заранее позаботьтесь о запасе прохладной воды, лекарствах и средствах связи.
- По возможности оставляйте машину в тени.
- Не оставляйте в салоне автомобиля детей и домашних животных (даже с приоткрытыми окнами).
- Как не заболеть от кондиционера, узнайте тут.