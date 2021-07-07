ГИБДД призывает соблюдать еще 4 правила, которых нет в ПДД

В Госавтоинспекции перечислили нюансы поездок на машине в жаркую погоду.

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В ряде регионов России фиксируется повышенная температура. На официальном сайте ведомства появились советы для водителей, планирующих передвигаться на машине в жару.

В первую очередь в ГИБДД рекомендуют заранее проверить техническое состояние транспортного средства. Речь идет о кондиционере, об аккумуляторе и электронике. В большей степени это касается путешествий на дальние расстояния.

Что касается водителей, в ведомстве советуют в жару брать с собой прохладительные напитки, лучше — минеральную воду. Она хорошо утоляет жажду. Необходимо следить и за состоянием здоровья.

«Если чувствуете головокружение, слабость, сильную головную боль, то следует остановиться — продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно. Когда на улице жарко и душно замедляется скорость реакции и появляется сонливость, повышается риск внезапно уснуть за рулем», — отмечают в Госавтоинспекции.

В случае ухудшения самочувствия нужно звонить по номеру 112 и привлекать внимание других участников движения.

В жаркую погоду ГИБДД рекомендует соблюдать 4 важных правила:

Если при управлении автомобилем появилась головная боль, слабость, головокружение, необходимо незамедлительно остановиться. Заранее позаботьтесь о запасе прохладной воды, лекарствах и средствах связи. По возможности оставляйте машину в тени. Не оставляйте в салоне автомобиля детей и домашних животных (даже с приоткрытыми окнами).

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