Что слушают в соседних с вами автомобилях

Составлен рейтинг музыкальных предпочтений российских автомобилистов в зависимости от того, какими машинами они владеют.

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Рейтинг был составлен экспертами СберАвто и СберЗвука. В ходе опроса выяснилось, что 50% людей за рулем предпочитают поп-музыку, а 46% — рок. Еще 30% автомобилистов отдают предпочтение классике, особенно Симфония № 40 Моцарта и Сюита № 3 для виолончели до мажор Баха.

Чаще всего поп-музыку можно услышать из седанов (в 54%). В 45% случаев из салона будет доносится рок, а в 34% — хип-хоп. Еще 33% владельцев таких машин слушают классику. 17% опрошенных предпочитают творчество зарубежных исполнителей, а 15% — отечественных.

Больше всего любителей рока оказалось среди владельцев внедорожников — 53% опрошенных. Поп-музыка сместилась на второе место — 47%. Еще 39% предпочитают электронную музыку, а 32% — шансон. Классическая музыка и хип-хоп у владельцев больших машин не в чести, и эти направления предпочитают 20% и 15% опрошенных соответственно.

В хэтчбеках чаще звучит поп и хип-хоп — в 48% случаев. По 28% приверженцев оказалось у рока и электронной музыки. Классику же предпочитают 20% опрошенных.

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Фото: Tobias Tullius / Unsplash