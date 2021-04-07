Какое повреждение чаще всего рискует получить ваша машина

Согласно статистике ОСАГО, это повреждение заднего бампера — в авариях он страдает чаще других деталей.

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Автомобили чаще всего при вероятном ДТП рискуют повредить задний бампер — удар сзади остается самым популярным видом аварий. На втором месте — передний бампер. Примечательно, что это статистика страховой компании «Согласие» по ОСАГО, а значит передний бампер повреждается не по вине водителя машины. Следовательно, речь идет о фронтальном столкновении или об ударах по касательной, ломающих передние бамперы, которые у современных машин заходят на бока, до самых колесных арок.

На третьем месте — переднее левое крыло, что подтверждает частотность лобовых столкновений и ударов по касательной.

Удары бывают разной силы, и не все они ломают больше одной детали, поэтому четвертое место досталось крышкам и дверям багажников. Пятую строчку рейтинга заняло заднее левое крыло, а шестую — переднее правое.

Как и в случае с крышкой багажника, при фронтальных столкновениях нередко страдает капот — седьмое место. Вместе с ним, а также передним бампером и передним левым крылом, разбивается левая фара — восьмое место. На девятом месте — заднее правое крыло. А правая фара находится в относительной безопасности — десятое место.

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