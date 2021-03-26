Специалисты узнали у покупателей машин, дорабатывают ли они свои автомобили сразу после покупки, и 75% ответили утвердительно.

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Самым частым усовершенствованием автомобиля после покупки является апгрейд колес — об этом заявили 22% респондентов. Каждый десятый участник опроса делает тонировку, устанавливает или меняет аудиосистему и делает шумоизоляцию. Как улучшают владельцы свои автомобили, узнали у пользователей сервиса Авто.ру.

Обрабатывают машину антикором и наклеивают защитную пленку 7% респондентов.

Дорабатывают технику (двигатель, трансмиссия, подвеска и т.п.), экстерьер и интерьер автовладельцы значительно реже — только 3% дали утвердительный ответ на этот вопрос. Рейлинги на крышу устанавливают 3% ответивших, офф-роуд-оборудование (фаркоп, шноркель, лебедки и т.д.) только 2%.

25% опрошенных закрывают сразу несколько «базовых потребностей», не ограничиваясь единственным улучшением. Например, делают тонировку, меняют магнитолу, ставят защитную сетку на решетку радиатора.

На вопрос: если что-то добавляете, то где это делаете? 45% ответили, что дорабатывают автомобиль сами, 33% пользуются услугами неофициальных сервисов, 13% обращаются к дилеру, а 9% обращаются к производителям автокомпонентов.

Не только в новых автомобилях нам чего-то не хватает, но и на АЗС, это стало темой очередного исследования.



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