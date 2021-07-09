Chery Tiggo 2 Pro изучает интерес покупателей

Для проведения исследования компания представила предсерийные экземпляры кроссоверов у дилеров во всех городах. Официально кроссовер пока не представлен.

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Предсерийные Chery Tiggo 2 завезли к официальным дилерам марки в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске.

Покупателям дают возможность совершить тест-драйв, а потом собирают впечатления от автомобиля.

Сбор данных «в поле» считается наиболее эффективным, поскольку позволяет получить обратную связь не только о визуальном восприятии автомобиля, но и об удовлетворенности будущих клиентов динамикой, эргономикой и качеством отделки.

По результатам исследования потребительских предпочтений в отношении силового агрегата, оснащения, оборудования, эргономики и дизайна интерьера и т.д. специалисты Chery оценят cроки, производственные возможности и экономическую целесообразность, после чего компания официально объявит дату представления новой модели на российском рынке.

Известно, что переднеприводный кроссовер (полного привода не предусмотрено) получит трехцилиндровый турбированный мотор объемом 1,0 литр и мощностью 102 л.с. и четырехцилиндровый атмосферник 1.5 на 106 л.с. Первый агрегатируется вариатором, второй — 4-диапазонным автоматом. Для обоих доступна и 5-ступенчатая механика.

Запуск компактного кроссовера Chery Tiggo 2 Pro предусматривался в июне, однако был перенесен. Ориентировочно, Chery Tiggo 2 Pro может появиться в России этой осенью.