«Облегченные» комплектации без магнитолы - теперь и у Гранты

Разница с такими же вариантами, но имеющими в составе головное устройство, - около 20 тысяч рублей.

Материалы по теме Николя Мор: Вся электроника в автомобилях Lada станет российской

Официальный сайт АВТОВАЗа, пережив редизайн, заодно и обновил комплектации самого доступного семейства — Lada Granta. Теперь во всех четырех типах кузова есть комплектации Light и Luxe Light.

В последнее время появление таких комплектаций у АВТОВАЗа часто связывают с мировым кризисом электронных компонентов, однако официально производитель этого не подтверждает, обозначая лишь, что такие версии вводятся пробно, из-за возросшего спроса и с целью изучить готовность рынка к таким «облегченным» вариантам.

Что и почем?

У Гранты в версии с приставкой Light не будет аудиосистемы, но при этом 4 динамика останутся на своих местах, сообщает издание Лада.Онлайн. В зависимости от силового агрегата цена за комплектацию Comfort Light будет ниже на 19 или 24 тысячи рублей по сравнению с обычной версией Comfort.

Что до комплектации Luxe Light, то таковая есть только у Granta Cross — и она на 29 тысяч рублей дешевле, чем Luxe. Некоторые пользователи в соцсетях отмечают, что новые «легкие» варианты ставят под сомнение уместность базовых версий Гранты как таковых, потому что разница по ценам получается совсем незначительной, а по списку функций явно выигрывают новые варианты Light.

Ранее лайт-версии появились у семейств Largus, Vesta и XRAY.

Фото: АВТОВАЗ