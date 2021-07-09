«Облегченные» комплектации без магнитолы - теперь и у Гранты

Официальный сайт АВТОВАЗа, пережив редизайн, заодно и обновил комплектации самого доступного семейства — Lada Granta. Теперь во всех четырех типах кузова есть комплектации Light и Luxe Light.
В последнее время появление таких комплектаций у АВТОВАЗа часто связывают с мировым кризисом электронных компонентов, однако официально производитель этого не подтверждает, обозначая лишь, что такие версии вводятся пробно, из-за возросшего спроса и с целью изучить готовность рынка к таким «облегченным» вариантам.
Что и почем?
У Гранты в версии с приставкой Light не будет аудиосистемы, но при этом 4 динамика останутся на своих местах, сообщает издание Лада.Онлайн. В зависимости от силового агрегата цена за комплектацию Comfort Light будет ниже на 19 или 24 тысячи рублей по сравнению с обычной версией Comfort.
Что до комплектации Luxe Light, то таковая есть только у Granta Cross — и она на 29 тысяч рублей дешевле, чем Luxe. Некоторые пользователи в соцсетях отмечают, что новые «легкие» варианты ставят под сомнение уместность базовых версий Гранты как таковых, потому что разница по ценам получается совсем незначительной, а по списку функций явно выигрывают новые варианты Light.
- Ранее лайт-версии появились у семейств Largus, Vesta и XRAY.
Фото: АВТОВАЗ