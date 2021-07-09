«Облегченные» комплектации без магнитолы — теперь и у Гранты — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

«Облегченные» комплектации без магнитолы - теперь и у Гранты

Разница с такими же вариантами, но имеющими в составе головное устройство, - около 20 тысяч рублей.

Материалы по теме
Николя Мор: Вся электроника в автомобилях Lada станет российской

Официальный сайт АВТОВАЗа, пережив редизайн, заодно и обновил комплектации самого доступного семейства — Lada Granta. Теперь во всех четырех типах кузова есть комплектации Light и Luxe Light.

В последнее время появление таких комплектаций у АВТОВАЗа часто связывают с мировым кризисом электронных компонентов, однако официально производитель этого не подтверждает, обозначая лишь, что такие версии вводятся пробно, из-за возросшего спроса и с целью изучить готовность рынка к таким «облегченным» вариантам.

Что и почем?

У Гранты в версии с приставкой Light не будет аудиосистемы, но при этом 4 динамика останутся на своих местах, сообщает издание Лада.Онлайн. В зависимости от силового агрегата цена за комплектацию Comfort Light будет ниже на 19 или 24 тысячи рублей по сравнению с обычной версией Comfort.

Что до комплектации Luxe Light, то таковая есть только у Granta Cross — и она на 29 тысяч рублей дешевле, чем Luxe. Некоторые пользователи в соцсетях отмечают, что новые «легкие» варианты ставят под сомнение уместность базовых версий Гранты как таковых, потому что разница по ценам получается совсем незначительной, а по списку функций явно выигрывают новые варианты Light.

Фото: АВТОВАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров350
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...