А вместе с ним и находившийся вблизи автомобиль.

Материалы по теме Шок-видео из затопленного Сочи: Ларгус несется в потоке воды

Жители и гости юга России продолжают публиковать в соцсетях впечатляющие видеоролики, но связаны они, к счастью, не с настоящим моментом, а уже с последствиями буйства стихии. Впрочем, уровень драматизма в этих видео порой ничуть не меньший.

Множество этих сюжетов связаны с участком автомобильной дороги Джубга — Сочи, который очень серьезно пострадал в результате схода селевого потока. Дорога являет собой горный серпантин, изредка спускающийся к курортным поселкам. Злополучный участок находится как раз в одном из них — Лермонтово.

Первое видео снято вскоре после ливня — на нем видно, как бурные потоки грязной воды продолжают стекать с гор. А также видны последствия воздействия потока на трассу — часть асфальта вместе со всеми прочими слоями дорожного полотна буквально смыло в море.

Вторая съемка сделана спустя пару дней после стихийного бедствия. Автомобильное движение уже восстановлено — в каждом направлении открыто по одной полосе. Однако место разрушения дороги выглядит печально — как можем видеть, селевой поток стащил в море не только асфальт, но и один из автомобилей.

Там же, в Лермонтово, не повезло многим автомобилистам — один из них выложил фото своей Весты после полного утопления.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога