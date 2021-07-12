Обновленный Mitsubishi Outlander - начало продаж и цены

Сегодня, 12 июля 2021 года, в России поступил в продажу обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander.
Новинку можно отличить по черной хромированной решетке радиатора, накладкам на противотуманные фары и по спойлеру, установленному на двери багажника. Также теперь автомобиль предлагается с черными рейлингами на крыше и новыми колесными дисками.
Сиденья — с новой обивкой. В комплектациях Instyle и Ultimate это комбинированный материал — искусственные замша и кожа. Комплектация Instyle пополнилась электроприводом двери багажника, из-за чего подорожала не на 30, а на 60 тысяч рублей. В комплектации же Invite в багажнике появился удобный органайзер с тремя отсеками.
Также обновилась мультимедийная система. В комплектациях Intense+ и Instyle добавились Яндекс.Навигатор, МТС Музыка, МТС ТВ и возможность воспроизведения видео с USB-носителя.
Количество комплектаций обновленного Mitsubishi Outlander сократилось с 9 до 8 — исчезла топовая версия 2.4 MIVEC Ultimate 4WD (Beige).
Цены на обновленный Mitsubishi Outlander в разных комплектациях:
- Outlander 2.0 MIVEC Inform — 1 889 000 рублей,
- Outlander 2.0 MIVEC Invite — 2 009 000 рублей,
- Outlander 2.0 MIVEC 4WD Invite — 2 149 000 рублей,
- Outlander 2.0 MIVEC Intense+ — 2 169 000 рублей,
- Outlander 2.0 MIVEC 4 WD Intense+ — 2 279 000 рублей,
- Outlander 2.0 MIVEC 4 WD Instyle — 2 359 000 рублей,
- Outlander 2.4 MIVEC 4 WD Instyle — 2 489 000 рублей,
- Outlander 2.4 MIVEC 4 WD Ultimate — 2 659 000 рублей.
Mitsubishi собирается выпустить две новые модели на базе Renault.
Фото: Mitsubishi