В новом КАМАЗе с кабиной Mercedes-Benz будет больше российских деталей

Фонд развития промышленности выделил под это 19,5 млн рублей.

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Новая линейка камазовских грузовиков К5, которая стартовала с магистрального тягача КАМАЗ-54901 в 2019 году, получит большую локализацию в России. Как известно, в этих грузовиках используется двигатель КАМАЗ Liebherr Р6 и перелицованная кабина Mercedes-Benz Actros 2012 года. В целом, импортные комплектующие в новой модели имеют пока серьезный объем.

В ближайшее время эта ситуация должна измениться — компания «ВАТИ-Авто» выиграла тендер КАМАЗа и теперь будет поставлять девять видов компонентов для семейства К5. Для организации производства всех этих компонентов компания получила льготный займ от регионального Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 19,5 млн рублей под 3% годовых, сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Штамповка, сварка и окраска элементов кабины ведется в Набережных Челнах, однако общая доля импортных комплектующих в новых камазовских машинах еще высока

Примечательно, что заемные средства, как пишет источник, будут направлены на приобретение оборудования, позволяющего выпускать детали не только для КАМАЗа, но и для других предприятий: АВТОВАЗ, УАЗ, ЗМЗ, Volkswagen, «ПСМА Рус», а также обеспечить пластмассовыми изделиями другие отрасли промышленности. Отметим, что «ВАТИ-Авто» выпускает более 10 тысяч компонентов тормозов, трансмиссии, двигателей, а также уплотнения и теплоизоляцию для многих отраслей, включая нефтегазовую, судостроительную, металлургическую и др.

На проектную мощность новое производство компонентов должен выйти уже к концу текущего года.

А в Набережных Челнах сейчас развивают сразу несколько перспективных семейств, одно из них — карьерный КАМАЗ Геркулес.

Фото: КАМАЗ