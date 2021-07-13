После спецмероприятия российские автомобилисты задумались о последствиях даже мелких нарушений ПДД.

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В Госавтоинспекции рассказали о необычной акции под названием «шоковая терапия». Она была организована в качестве профилактики ДТП.

Так, сотрудники ГИБДД в городе Прокопьевск (Кемеровская область) останавливали некоторых водителей и показывали им на смартфонах специальный ролик, который содержит жесткие кадры последствий автомобильных аварий.

«Водители, ставшие участниками акции, признали, что жесткие кадры видеозаписи с последствиями ДТП заставляют задуматься о том, к чему приводит порой даже незначительное, на первый взгляд, нарушение ПДД», — отмечают в ведомстве.

Помимо этого, в рамках профилактического мероприятия инспекторы напомнили автомобилистам о том, что необходимо заблаговременно снижать скорость транспортного средства при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, при движении вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления пешеходов. Также полицейские разъясняли водителям правила перевозки детей в салоне машины.

Самый быстрый автомобиль ГИБДД — кроссовер Mercedes-Benz AMG GLS.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС