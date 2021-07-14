Желание удивить людей приводит к тому, что интернет переполнен бесполезными, но очень развлекательными видео. На алтарь съемок кладется всё, что есть под рукой и за душой.
Идея склеить два автомобиля скотчем и посмотреть, как они будут ездить, даже после просмотра видео остается непонятной. При этом молодежь угробила ВАЗ-2103, находившийся в приличном состоянии. Так что любителям раритетной советской техники смотреть не советуем.
Рвущийся скотч, разбитые фары, предсказуемые результаты и в конце бонус: сомнительная и неловкая попытка повторить трюк из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» — главное, чтобы было весело, а светлые головы защищали шлемы.