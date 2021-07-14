Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент — журнал За рулем

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Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент

В погоне за хайпом блогеры часто увлекаются. На этот раз обошлось без жертв и увечий. Даже странно, учитывая, что участники не пристегивались и высовывали руки в окно, не осознавая опасности.

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Желание удивить людей приводит к тому, что интернет переполнен бесполезными, но очень развлекательными видео. На алтарь съемок кладется всё, что есть под рукой и за душой.

Идея склеить два автомобиля скотчем и посмотреть, как они будут ездить, даже после просмотра видео остается непонятной. При этом молодежь угробила ВАЗ-2103, находившийся в приличном состоянии. Так что любителям раритетной советской техники смотреть не советуем.

Рвущийся скотч, разбитые фары, предсказуемые результаты и в конце бонус: сомнительная и неловкая попытка повторить трюк из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» — главное, чтобы было весело, а светлые головы защищали шлемы.

А впрочем, вот само видео:

Фото, видео: YouTube

Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент

В погоне за хайпом блогеры часто увлекаются. На этот раз обошлось без жертв и увечий. Даже странно, учитывая, что участники не пристегивались и высовывали руки в окно, не осознавая опасности.

Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент — фото 1261943Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент — фото 1261945Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент — фото 1261944Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент
Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент

В погоне за хайпом блогеры часто увлекаются. На этот раз обошлось без жертв и увечий. Даже странно, учитывая, что участники не пристегивались и высовывали руки в окно, не осознавая опасности.

Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент — фото 1261944Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент — фото 1261943Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент — фото 1261945Склеить машины скотчем — бессмысленный и опасный эксперимент

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