Обвиненный за офф-роуд ютьюбер снова прыгнул

Он эффектно пролетел в кроссовере Lamborghini над гиперкаром Lamborghini.

Материалы по теме На ютьюбера завели 18 уголовных дел за внедорожные видео

Не каждый день увидишь, как кроссовер с 8-значным ценником перепрыгивает через гиперкар с 8-значным ценником. Ютьюберу Майклу Хиссонгу, возможно, просто нечем больше заняться. Напомним, что молодой человек прославился прыжками на своем Ram TRX через реку. Вторая волна славы накрыла его вместе с 18 уголовными делами, заведенными на него Комиссией по рыболовству и лодкам Пенсильвании.

В результате всего за три месяца видео прыжка набрало почти два миллиона просмотров, а кто-то решил доверить ему два желтых Lamborghini, хоть и наверняка знал, что Майкл с ними сделает.

На снятых кадрах Lamborghini Urus перелетает через Aventador. Оказывается, этот желтый кроссовер принадлежит будущей жене Майкла, а суперкар V12 — ему самому.

Майкл Хиссонг заявил, что выдвинутые против него обвинения не помешают ему прыгать и дальше. Думается, новое видео также будет иметь юридические последствия для Майкла, но ему же надо как-то зарабатывать на Lamborghini.

Больше курьезов, связанных с бездорожьем и внедорожниками, вы можете найти здесь.

Фото, видео: YouTube