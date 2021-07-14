Россия — на «почетном» десятом месте. А вот в Беларуси битых машин сравнительно немного.

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При покупке подержанного автомобиля вопрос о его участии в ДТП один из важнейших. Вероятность приобретения машины, которая попадала в аварию, связана с маркой и моделью, а также с географией, уверены создатели цифровой платформы carVertical. Эта платформа предоставляет данные по истории машины, используя VIN: можно узнать о каждой аварии, выявить пострадавшие элементы и определить, сколько стоил ремонт.

С июня 2020-го по июнь 2021 года сотрудники сервиса провели исследование, в которой участвовали почти миллион автомобилей в 17 странах — Польше, Румынии, Венгрии, Чехии, Болгарии, Хорватии, Сербии, Словакии, Словении, России, Беларуси, Франции, Литве, Украине, Латвии, Италии и Германии.

По данным исследования, чаще всего попадают в аварии автомобили марок Lexus, Subaru, Jaguar, BMW и Dacia. Реже всего — Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Nissan. А в топ-5 стран с самым высоким процентом поврежденных автомобилей (в порядке убывания) вошли: Польша, Литва, Словакия, Чехия и Венгрия. Вторая пятерка выглядит так: Румыния, Хорватия, Латвия, Украина, Россия.

Если исходить из этих данных, самым безопасным вариантом импортной иномарки будет Fiat, купленный в Италии, Франции, Германии, Сербии, Словении, Болгарии или Беларуси.

Ассоциация технического надзора Германии (TÜV) составила рейтинг самых проблемных машин с пробегом.

Фото: carVertical, Depositphotos