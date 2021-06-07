5 самых проблемных машин с пробегом

Рейтинг составлен Ассоциацией технического надзора Германии (TÜV), а мы выбрали лишь те автомобили, которые актуальны для России. Среди самых частых неисправностей — течь масла уже на втором году эксплуатации.

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Рейтинг ненадежности был составлен уважаемой в Европе Ассоциацией технического надзора Германии (TÜV). Мы выбрали из него недорогие автомобили из числа тех, что представлены и на нашем рынке.

«Одна из самых частых жалоб экспертов TÜV — утечка масла из двигателя или коробки передач. Особенно этому подвержены старые автомобили. Потеря масла провоцируют возгорание транспортных средств и загрязняют окружающую среду», — говорит управляющий директор ассоциации TÜV д-р Йоахим Бюлер.

1. Dacia (Renault) Logan

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Этот автомобиль, как ни странно, стал абсолютным лидером. В возрасте 2–3 лет (второе поколение) его индекс отказов составил 10,4/56, то есть 10,4% отказов при среднем пробеге 56 тысяч километров. Более возрастные экземпляры не уступают по количеству поломок:

4–5 лет — 19,2/72

6–7 лет — 30,9/102

8–9 лет — 34,4/117

10–11 лет — 37,5/137

Важный нюанс

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В Европе автомобили Dacia оснащаются линейкой двигателей TCe, который в России представлен единственной версией TCe 150 (ставится на Arkana, Duster, Kaptur). Это моторы, построенные на ниссановской платформе HR, в которой представлены, например, двигатели 1.5 HR15DE и 1.6 HR16DE, славившиеся масложором. Этими же моторами (Н4М) оснащаются российские Renault Logan, Sandero, Kaptur, Arkana и Duster. Правда, для российских автомобилей Renault двигатель собирают в России на площадях АВТОВАЗа. По отзывам автомобилистов, мотор при нормальном уходе «ходит» более 250 тыс. км.

2. Volkswagen Passat

Условное второе место следует отдать Пассату, который тоже отличился в двух возрастных группах (предыдущее поколение модели). Когда машине исполняется 4–5 лет, индекс отказов составляет 19,8/90, а при достижении возраста 6–7 лет индекс увеличивается до 25,3/120. Автомобили для России в техническом плане не отличались от европейских. На заводе под Калугой эту модель производили только до 2010 года.

3. Mazda 6

Эта модель по статистике TÜV досаждает поломками только на небольших пробегах. Индекс отказов в возрасте 2–3 лет составляет 8,5/52. Речь о рестайлинговой версии нынешнего поколения. Она появилась (в том числе и на нашем рынке) в 2018 году. Примечательно, что в более возрастной категории машин (когда продавалась дорестайлинговая версия) шестерки нет.

4. Hyundai Tucson (ix35)

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Старенький «Тушкан» не порадует надежностью, в отличие от более свежего (который поэтому в рейтинг и не попал). В возрасте 10–11 лет этот автомобиль ломается в 34% случаев при среднем пробеге 130 тысяч километров (34/130). На нашем рынке кроссовер известен под индексом ix35. С 2010 по 2015 годы поставлялся к нам из Кореи и Европы.

5. Nissan Qashqai

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Замыкает список старенький Nissan Qashqai — самое первое поколение кроссовера. В возрасте 10–11 лет индекс его отказов составил 32,9/136. К нам эти машины поставлялись с завода в Сандерленде (Великобритания), поэтому они не отличались от европейских версий.

Конечно, этот рейтинг составлен из автомобилей произведенных и эксплуатируемых в Европе. И об этом нельзя забывать, ведь при организации сборки в России производители стараются адаптировать машину к нашим условиям, инженеры вносят изменения не только в настройки, но и более глобального характера. Вот к примеру, как адаптировали к нашему рынку Nissan Qashqai нынешнего поколения.

Полную версию рейтинга надежных/ненадежных автомобилей 2021 вы найдете здесь.

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Фото: Sten Rademaker / Unsplash и фирмы-производители