Дилеры Haval получили полноприводные версии Jolion

Дистрибьютор сообщает о прибытии первых машин дилерам, но реальная их доступность пока под вопросом.

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Российский офис компании Haval объявил, что полноприводные версии кроссовера Jolion отправились в дилерские центры для передачи новым клиентам. Полноприводная версия представлена в двух верхних комплектациях Elite и Premium. Машины комплектуются 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

В компании напоминают, что задняя подвеска у полноприводных машин — независимая многорычажная, а за передачу крутящего момента к колесам задней оси отвечает муфта Haldex пятого поколения. Цены на полноприводные версии таковы: от 1 579 000 рублей за комплектацию Elite и от 1 749 000 рублей за Premium.

Однако реальная доступность полноприводных версий пока под вопросом. Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на опрошенных дилеров компании, полноприводные модификации доедут до автосалонов в лучшем случае в августе, а кроме того, источник напоминает, что ОТТС Jolion пока распространяется только на переднеприводную модификацию.

Компания Haval представила кроссовер Jolion в России в середине мая, а в начале июля была раскритикована из-за ценовой политики и недоступности предзаказанных экземпляров Jolion.

Фото: Haval