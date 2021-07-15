В ГИБДД рассказали, как правильно жаловаться на нарушителей — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

В ГИБДД рассказали, как правильно жаловаться на нарушителей

Достаточно иметь под рукой смартфон, видеорегистратор или фотоаппарат.

Материалы по теме
Скрытые патрули ГИБДД  — названы нарушения, за которыми они охотятся

В Госавтоинспекции решили разъяснить, как правильно жаловаться на нарушителей Правил дорожного движения.

Предоставлять снимки или видео, на которых зафиксированы нарушения, необходимо в ГИБДД. Принимается информация со смартфона, видеорегистратора или фотоаппарата. После чего сотрудники ведомства обязаны провести административное расследование.

«Не оставайтесь равнодушными, ведь нарушения могут уверить нарушителей в безнаказанности, а их противоправное поведение может привести к непоправимым последствиям», — заявили в Госавтоинспекции.

Отправить жалобу на нарушителя можно:

  1. По почте
  2. Подав заявление в отделении ГИБДД
  3. Направив обращение через интернет на официальном сайте Госавтоинспекции (заполняется специальная форма)

Заявления рассматриваются ведомством в течение месяца. После этой процедуры заявителю отправляется соответствующее уведомление.

Перед отправкой фото и видео очевидцу нарушения нужно убедиться, что они отображают факт нарушения ПДД, а также дату, время и место, где совершилось правонарушение. Помимо этого, на записи должны быть идентифицированы госномера машины нарушителя.

Фото: Ведомости/ТАСС

Наше новое видео
УАЗ Полуторка: 3 вещи, которые бесят — и 2, за которые все прощаешь
Электромобиль Volkswagen ID.3: тест и обзор
Новый Hyundai Tucson: все его изменения

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров96
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...