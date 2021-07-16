Льготные кредиты прикрыли из-за дефицита машин

Программы господдержки отодвигали с мая. Теперь о новом сроке их возобновления даже не говорят.

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В Минпромторге решили отказаться от возобновления госпрограммы льготного автокредитования на покупку новых машин. Сначала планировалось, что она заработает в мае, затем ее перенесли на июль, а вот теперь отодвинули бессрочно, пишет «Коммерсантъ». При этом на программу выделено 5 млрд рублей, которых хватило бы на покупку гражданами 50 тысяч автомобилей, а приурочить ее запуск планировали к выборам.

Принять такое решение Минпромторг заставил дефицит новых автомобилей на рынке — стимулировать спрос нет никакого смысла, а выделяемые деньги приводят к тому, что средняя цена покупки бюджетных машин растет — продавцы предлагают их в более богатых комплектациях.

Уже пошли разговоры о том, что следует давать не скидки на автомобили, как сейчас (10%), а субсидировать ставки по кредитам. Это позволит избежать необоснованного роста цен.

В России растут долги по автокредитам — повод задуматься о своей финансовой состоятельности.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС