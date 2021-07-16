Тайный концепт BMW достали со склада спустя 25 лет

Автомобиль был спроектирован в середине 1990-х годов и ни разу не выставлялся.

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В проектных центрах автопроизводителей постоянно кипит работа, о большей части которой никто ничего не знает. Посмотрите на этот концепт BMW ZBF 7er. Выглядит знакомо, не правда ли? Созданный 25 лет назад, он воплотил в себе множество идей, которые затем дорабатывались и готовились к выводу на рынок.

Например, массивная решетка радиатора, появившаяся лишь недавно, предлагалась еще в конце прошлого века.

Боковые окна очень похожи на те, которые получил BMW 7-й серии (E65), выпущенный в 2001 году. Также ZBF-7er имеет выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал заднего вида.

В те времена самые большие диски имели диаметр 19 дюймов, а концепт было решено оснастить дисками большего диаметра, для чего заказывались уникальные шины ручной работы.

Внутри установлен дисплей информационно-развлекательной системы, который по современным меркам, конечно же, маловат, но… Здесь уже есть ранняя версия поворотного контроллера BMW iDrive, который появился на серийной «семерке» в 2001 году.

В спинках передних сидений установлены не откидные столики, а ноутбуки. Есть также столик и панель управления разными системами комфорта.

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А этот BMW удивит вас тем, что у него нет решетки радиатора. Совсем. И это не электромобиль.

Фото, видео: YouTube