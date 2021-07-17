УАЗ показал космический кемпер МИР на базе «буханки»

Когда автор дизайна старался передать тему космоса, но люди увидели отсылки к поросенку Фунтику.

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Ульяновский автозавод в своем официальном аккаунте в соцсети Вконтакте представил фотографии автодома на базе «буханки», а точнее — на базе «головастика», грузовичка из семейства СГР.

Мир вам! В прямом смысле слова — новый кемпер с аналогичным названием (МИР) на базе ностальгической «Буханки» готовится к отправке клиенту в Европу, где формат караванинга пока распространен куда больше. О комплектации расскажем чуть позже», — сообщает автор поста.

Подписчиков сообщества попросили оставлять отзывы о внешности, но она каких-то экстремальных эмоций у поклонников марки не вызвала: в целом настроение благожелательное. Но самого большого количества лайков удостоился комментарий, где машина сравнивается с фургоном дядюшки Мокуса из мультфильмов «Приключения поросенка Фунтика».

А вот устойчивость автомобиля у некоторых вызывала сомнения. Впрочем, они уже развеяны, и вполне официально: «Данный вопрос учтен при проектировании жилого модуля. Этот автомобиль устойчив на дороге», — подчеркнул администратор паблика. Остается дождаться обещанных подробностей и узнать, насколько богат «внутренний мир» этого уазовского кемпера для Европы.

Кемпер УАЗ Байкал тоже поначалу предлагался только в Европе, но теперь доступен и российским покупателям.

Фото: ВКонтакте / УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод