АВТОВАЗу уже 55 лет! Вспоминаем главные даты

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20 июня 2021 года Волжский автозавод отметил свой 55-й день рождения. Именно в этот день в 1966 году было подписано знаменитое постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 558 о строительстве завода по производству легковых автомобилей.

Уже в 1970 году с конвейера начали сходить автомобили первой модели — ВАЗ-2101, а всего за эти годы, сообщает пресс-служба, предприятие выпустило более 30 миллионов машин и свыше 50 моделей.

Сегодня автомобили Lada остаются наиболее востребованными у россиян — бренд лидирует на отечественном рынке с долей 23%. АВТОВАЗ является предприятием полного цикла, а Научно-технический центр позволяет провести полную разработку автомобиля, от первого эскиза до внедрения в серийное производство.

В этот день заводчане вспоминают многие памятные даты. Например, начало строительства завода в 1967-м, выпуск первого автомобиля в 1970-м, успех в ралли «Тур Европы» в 1971-м, старт внедорожника Нива в 1977-м, освоение «пятерки» в 1980-м, «восьмерки» в 1984-м, «десятки» в 1995-м, Калины в 2004-м...

Сегодня АВТОВАЗ выпускает новые модели Lada Largus, Vesta, XRAY, не отказывается от традиций и устремлен в будущее.

Теперь предприятию предстоит серьезное преобразование — переход на платформу CMF-B, на которой будет построена, в том числе, новая Нива.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: YouTube / На заводе