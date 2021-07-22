Конвейер Гранты остановили почти на месяц — журнал За рулем

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Конвейер Гранты остановили почти на месяц

Производство бюджетной модели возобновится не раньше 16 августа 2021 года.

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Сегодня выпуск самого популярного в России автомобиля, который в первом полугодии 2021 года разошелся тиражом 71 208 штук, остановлен из-за нехватки электронных компонентов.

При этом с 26 июля на предприятии начинается традиционный корпоративный отпуск, и конвейеры простоят до 16 августа, пишет «Автостат». Вероятно, это вызовет дефицит автомобилей семейства Granta у дилеров, а заказываемые машины можно будет получить после продолжительного ожидания. Следует отметить, что во время предыдущих внеплановых остановок конвейеров на АВТОВАЗе подчеркивали, что это никоим образом не приведет к нехватке машин у дилеров.

Напомним, что Lada Granta продается в России по цене от 531 900 рублей, а самая дорогая версия модели Cross в комплектации Luxe обойдется в 759 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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