Конвейер Гранты остановили почти на месяц

Производство бюджетной модели возобновится не раньше 16 августа 2021 года.

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Сегодня выпуск самого популярного в России автомобиля, который в первом полугодии 2021 года разошелся тиражом 71 208 штук, остановлен из-за нехватки электронных компонентов.

При этом с 26 июля на предприятии начинается традиционный корпоративный отпуск, и конвейеры простоят до 16 августа, пишет «Автостат». Вероятно, это вызовет дефицит автомобилей семейства Granta у дилеров, а заказываемые машины можно будет получить после продолжительного ожидания. Следует отметить, что во время предыдущих внеплановых остановок конвейеров на АВТОВАЗе подчеркивали, что это никоим образом не приведет к нехватке машин у дилеров.

Напомним, что Lada Granta продается в России по цене от 531 900 рублей, а самая дорогая версия модели Cross в комплектации Luxe обойдется в 759 900 рублей.

После окончания корпоративного отпуска АВТОВАЗ планирует работать сверхурочно до конца года.

Фото: АВТОВАЗ