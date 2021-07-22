АВТОВАЗ объявил скидки привитым от коронавируса

Пройти ТО можно дешевле на 10%, а цены на фирменные запчасти будут на 5% ниже, чем обычно.

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Пресс-служба Волжского автозавода сообщает, что всем клиентам компании, имеющим прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, предоставляются скидки в срок с 21 июля по 15 сентября. Уточним: скидки действуют для владельцев автомобилей Lada и касаются техобслуживания и покупки запасных частей.

Освещение этой акции идет под слоганом «Здоровый интерес». Для участия в ней нужно при прохождении ТО в дилерском центре Lada или покупке запасных частей или аксессуаров (бренды Lada и Lecar) в магазинах Lada Dеталь показать сертификат о прививке от COVID-19 или QR-код.

С QR-кодом скидка не техобслуживание составит 10%, а цены на фирменные запчасти будут ниже на 5%.

АВТОВАЗ остановил конвейер Гранты в последние дни перед корпоративным отпуском из-за нехватки запчастей, но во второй половине года будет работать сверхурочно.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС