Chery Tiggo 4 получил две новые версии — журнал За рулем

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Chery Tiggo 4 получил две новые версии

В продажу поступили кроссоверы в средних комплектациях Trek и Travel.

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Теперь популярный китайский кроссовер Tiggo 4 предлагается в семи комплектациях: Base, Comfort, Luxury, Travel, Techno, Trek и Cosmo. Стоимость автомобиля составляет от 1 129 900 до 1 499 900 рублей.

В комплектации Travel, которая находится над комплектацией Luxury, кроссовер предлагается с бензиновым двигателем 1,5 литра (113 л.с.) и с вариатором. Отличается он 17-дюймовыми колесными дисками, панорамным люком, наличием боковых передних подушек безопасности и обогрева задних сидений, а также электрорегулировками водительского сиденья и электроприводом складывания зеркал. Такой Tiggo 4 стоит 1 389 900 рублей.

Версия Trek получила турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., а также 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DCT6. Здесь тоже есть панорамный люк и литые 17-дюймовые диски, но благодаря более мощному мотору стоит эта комплектация 1 449 900 рублей.

Фото: Chery

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