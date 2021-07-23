Если увеличить штраф, телефонов за рулем не будет? Ответ экспертов

После смертельного ДТП в Москве 16 июля рассматривается множество вариантов сделать ситуацию безопаснее.

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16 июля в Москве девушка за рулем иномарки насмерть сбила двоих детей. По ряду сообщений, она отвлеклась на смартфон. Нельзя не признать, что этот момент день ото дня становится все большей проблемой. Однако решить проблему многократным повышением штрафа невозможно — в этом сходятся эксперты, анализируя предложение увеличить сумму взыскания до 10 000 рублей. Так, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто склонен считать подобные меры неэффективным «закручиванием гаек».

Чистый пиар на фоне знакового ДТП. А ведь нет еще доказательств, что она отвлеклась на телефон», — добавил эксперт.

По мнению Моржаретто, 1,5 тысячи рублей (такой штраф действует сейчас) являются адекватным наказанием в случае, если оно приводится в исполнение, сообщает РБК. Согласен с бесперспективностью увеличения штрафа и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, считая, что правильным было бы начать создавать условия, при которых у водителя нет потребности отвлекаться на смартфон.

Шкуматов полагает, что в данный момент люди все равно будут взаимодействовать со смартфоном, какой штраф ни вводи — в частности, из-за навигаторов. Которые, кстати, есть и в штатных ММС многих автомобилей, и отвлекают они лишь немногим меньше. Еще один усложняющий ситуацию фактор — неоптимальная дорожная инфраструктура российских городов.

«Огромное количество камер установлено и очень запутанный, очень странный как скоростной режим, так и разметка», — поясняет Шкуматов.

Ситуацию, по мнению представителя «Синих ведерок», спасет лишь системный подход с использованием «электронных помощников» — вроде того, что внедряется в США, где система автоматического торможения скоро станет национальным стандартом.

А главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает, что поможет профилактическая работа, начинающаяся еще в детских садах и школах, а также практика взимания штрафов не только у водителей, но и у пешеходов.

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