В ДТП с погибшими детьми виновных больше, чем кажется

Чтобы таких трагедий не случалось, должен правильно работать «треугольник»: дорога и ее благоустройство — раз. Соблюдение правил дорожного движения водителем — два. И третье — это соблюдение правил пешеходами. В случае с ДТП в Солнцево все три «угла» дали сбой, и произошла трагедия.
Что касается первого «угла». Насколько я знаю, жители этого микрорайона неоднократно обращались с просьбой установить на этом пешеходном переходе либо светофор, либо хотя бы «лежачих полицейских». Этого сделано не было — классическая история с постановкой предлагаемой модернизации в очередь, растянутой на несколько лет. Но через несколько часов после трагедии на место ДТП приехала машина с рабочими, которые быстро установили перед переходом «лежачих полицейских».
Второе — водитель, молодая девушка Валерия Башкирова, получившая права всего за 7 месяцев до трагедии, допустила все возможные ошибки. Если ты за рулем, то нужно смотреть на дорогу, притормаживать там, где на дорогу может выйти человек, не торчать в телефоне. Тут нет ничего нового.
Наконец, третье — пешеходы у нас в последнее время ведут себя так, как будто у них десять жизней: на пешеходном переходе я царь и бог. Но Правила дорожного движения предписывают им сначала убедиться в безопасности перехода, а затем уже выходить на проезжую часть. Этого сделано не было, и такое поведение наблюдается сплошь и рядом. Особенно поражают некоторые родители с колясками, которые сначала выкатывают коляску на дорогу, а только потом начинают смотреть: а что там, едет кто или нет.
Проблема современного пешехода
К такому поведению привел резкий переход пешеходов из одного состояния в другое. То есть из фазы, когда пешеход долгое время был бесправным и уворачивался от машин, а водители ехали так, как они хотели, мы быстро перескочили в фазу, когда пешеход стал считать, особенно в крупных городах, что он здесь главный. Но таких резких и сильных перекосов быть не должно. Когда двери лифта открываются, мы все-таки смотрим: лифт пришел или там открытая шахта? И если видим кабину лифта, то только тогда заходим. Это, как бы, логично. Почему люди не поступают так же, когда выходят на дорогу, я не совсем понимаю.
Организация дорожного движения
Исправил бы ситуацию возврат права организации дорожного движения Госавтоинспекции? И да, и нет. Сейчас ГИБДД имеет право голоса, но он совещательный и носит рекомендательный характер. Например, построена новая дорога — бюджет на ее благоустройство полностью освоен. Далее ГИБДД вместе с комиссией принимает эту дорогу и делает некоторые замечания, что следует доработать. Им отвечают: хорошо, поставим модернизацию в очередь и проведем, когда будут деньги, года через два или три.
Если ГИБДД вернуть право предписывать, то в ряде случаев можно было бы избежать каких-то страшных аварий. Но все равно, даже при абсолютно правильной организации дорожного движения многое зависит от участников дорожного движения. Если водитель торчит в телефоне или отвлекся на что-то еще, то все равно трагедий не избежать. Тот же «лежачий полицейский» не остановит автомобиль, если водитель сам не заметит искусственную неровность.
Что можно сделать?
Безусловно, понимание того, что автомобиль — это средство повышенной опасности и что нельзя себя вести на дороге безответственно, будь ты водитель или пешеход, надо прививать со школы, а пример должны подавать родители. Никто лучше родителей не воспитает человека. Мы знаем, что дети повторяют все, что делают их родители. И когда родители не глядя переводят детей через дорогу, бегут на красный свет, то дети привыкают к такому поведению и считают, что это нормально. Банально, но так оно и есть.
Нужна профилактическая работа. И в детских садах, как это раньше было, и в общеобразовательной школе. Кроме того, нужно и пешеходов штрафовать за нарушения ПДД, а не только водителей.
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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС