В Индии по улицам плавают аллигаторы, а в Турции в ловушку у водопада попали 18 человек.

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После Китая мощный фронт непогоды двинулся на Индию — 22 июля от новостных агентств начали поступать сообщения о сильнейших ливнях, обрушившихся на эту страну. Затоплены целые города, разрушены мосты, прорваны дамбы. На кадрах кинохроники видно, как в одном из затопленных городов по улицам плавают крокодилы.

Практически одновременно с Индией стихийное бедствие пришлось перенести Турции — экстремальные дожди вызвали наводнение в провинциях Риза, Артвин и Анкара. В восточном регионе черноморского побережья страны эвакуированы 200 человек. Множество городов остались полностью обесточенными.

18 человек, в том числе восемь детей, оказались в ловушке у водопада Менкуна в районе Архави, но были вызволены спасателями. О жертвах в Турции пока не сообщается, известно лишь, что два человека получили ранения.

Ранее под проливными дождями фактически утонули многие районы Польши, Австрии и Германии, где количество жертв, по предварительным оценкам, самое серьезное — более 150 человек.

А буквально за день до событий в Турции и Индии удар стихии пережил Китай. По первым данным, в Китае пострадали три миллиона человек, а синоптики пророчат еще одну волну проливных дождей.

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