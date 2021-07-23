Индия и Турция терпят бедствие — города затоплены — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Индия и Турция терпят бедствие — города затоплены

В Индии по улицам плавают аллигаторы, а в Турции в ловушку у водопада попали 18 человек.

Материалы по теме
Наводнение в Европе: все подробности и шокирующие кадры

После Китая мощный фронт непогоды двинулся на Индию — 22 июля от новостных агентств начали поступать сообщения о сильнейших ливнях, обрушившихся на эту страну. Затоплены целые города, разрушены мосты, прорваны дамбы. На кадрах кинохроники видно, как в одном из затопленных городов по улицам плавают крокодилы.

Практически одновременно с Индией стихийное бедствие пришлось перенести Турции — экстремальные дожди вызвали наводнение в провинциях Риза, Артвин и Анкара. В восточном регионе черноморского побережья страны эвакуированы 200 человек. Множество городов остались полностью обесточенными.

18 человек, в том числе восемь детей, оказались в ловушке у водопада Менкуна в районе Архави, но были вызволены спасателями. О жертвах в Турции пока не сообщается, известно лишь, что два человека получили ранения.

Ранее под проливными дождями фактически утонули многие районы Польши, Австрии и Германии, где количество жертв, по предварительным оценкам, самое серьезное — более 150 человек.

  • А буквально за день до событий в Турции и Индии удар стихии пережил Китай. По первым данным, в Китае пострадали три миллиона человек, а синоптики пророчат еще одну волну проливных дождей.

Видео: YouTube / INFO RU, КАТАКЛИЗМЫ СЕГОДНЯ

Наше новое видео
Kia EV6: электромобиль, который заряжает других
Opel Crossland: подробный разбор нового кроссовера
92-й в турбомотор — так точно можно? Эксперт все объяснил

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров202
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...