Сезон дождей: теперь под водой оказался Китай — журнал За рулем

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Сезон дождей: теперь под водой оказался Китай

В эпицентре — туристическая провинция Хайнань: движения транспорта нет, метро затоплено. К сожалению, есть жертвы.

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Густонаселенная китайская провинция Хайнань, территория которой вдвое больше Австрии, с конца прошлой недели подвергается очередному заряду урагана и ливня.

Повседневная жизнь 94 миллионов человек оказалась практически парализованной. Движение транспорта полностью прекратилось.

20 июля в столице провинции в течение часа выпало более 200 мм осадков, что вынудило городские власти закрыть метро. Метеорологический центр Китая прогнозировал на этой неделе грозы, сильный ветер и более 70 мм осадков в час.

21 июля уровень осадков в главном городе провинции достиг 470 мм — это 60% годовой нормы. Стало известно о жертвах: в Чжэнчжоу в результате наводнения разрушилась плотина. По меньшей мере 12 человек погибли. Около 100 000 человек из 10-миллионного Чжэнчжоу были направлены в убежища.

Метеорологи рекомендуют местным властям сохранять бдительность в связи с возможными оползнями и селевыми потоками. Улицы в городах Хайнани превратились в настоящие реки, спасатели работают в надувных лодках. Власти еще нескольких городов заявили о возможном прорыве плотин.

  • На протяжении всего лета массивные ливни обрушиваются на Германию, Чехию, Австрию, Беларусь, Украину, Польшу и на российские города — Керчь, Ялту, Красноярск, Москву, Сочи; недавно список пострадавших городов пополнил Екатеринбург.

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