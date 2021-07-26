Когда в Европе запретят ДВС, они пересядут на наши Лады

Перспектива оказаться исключительно с электромобилями заставляет европейцев присматриваться к другим рынкам, с менее строгими правилами.

Все чаще европейские автожурналисты присматриваются к российским автомобилям, и это не случайно — под угрозой строгих европейских законов автопроизводителей вынуждают переключаться на выпуск экологически чистых видов транспорта. Но покупатели от этого не в восторге.

Между тем, продажи Lada стремительно растут, и четыре модели Lada входят в десятку самых продаваемых автомобилей в России, рассказал своим читателям финский портал Ilta-Sanomat. Российский автомобильный бренд Lada добился лучших результатов за десять лет, и теперь он входит в структуру Renault-Nissan. Самой продаваемой моделью в России является Lada Granta, на втором месте Lada Vesta. Популярностью пользуются также новые модели — Niva Travel и минивэн Lada Largus на базе технологии Dacia, обе также входят в топ-10 самых продаваемых моделей в России.

Lada в небольших количествах все еще импортируется в ЕС, где основным рынком сбыта является бывшая советская республика — Латвия. В ассортименте Lada нет электромобилей, подчеркивает издание. Эта публикация вызвала бурное обсуждение местной публики, приводим наиболее интересные высказывания.

glx: «Когда европейские производители перестанут выпускать автомобили с ДВС, мы поедем в Россию за новой „Ладой“.

Джасели: «Lada, скорее всего, будет выпускать бензиновые автомобили даже после 2030 года. Это будет альтернатива финским электроаллергенам».

OsinkoExpertti: Самая большая проблема с запасными частями Lada заключалась в том, что детали не совпадали, например, без молотка сменная дверь не могла поместиться в проем.

Argada: «Заводы Toyota и Ford есть в Санкт-Петербурге. Они производят автомобили для российского рынка. Надо узнать, поедут ли в Финляндию RAV4 или Camry. В этом случае Санкт-Петербург станет новым Детройтом. В России также есть заводы Kia, Nissan, Toyota, Hyunday, Mitsubishi, Mercedes, BMW и др.»

Inch student48: Первой моей машиной была Лада, также вторая и третья. В 70-е стояли суровые морозные зимы, хозяева других машин заносили на ночь аккумуляторы домой, а я утром садился как король.

poliittisesti valveutunut: Лада в прошлом была хорошей машиной, которую могли починить даже 90-летние бабушки. Техническое обслуживание «Лады» включало только замену масла и масляного фильтра, поэтому содержание «Лады» было недорогим. Сегодня техническое обслуживание автомобиля может доходить до тысячи евро.