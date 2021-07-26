Volvo отказывается от цифр в названиях моделей

Пока другие компании переходят на цифры в названиях моделей, Вольво решила сделать ставку на эмоциональные имена собственные.

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Volvo решилась отказаться от традиции называть свои модели буквенно-цифровыми сочетаниями, такими как XC90, C40, S60 и так далее. Теперь машины марки получат полноценные имена.

В беседе с Autocar генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон сказал, что первым название нового формата получит новое поколение кроссовера XC90.

«Если вы посмотрите на автомобили сегодня, то заметите, что все они имеют очень „инженерные“ названия и уточнения: XC, T8, All-Wheel-Drive — все это спецификации автомобилей», — сказал Самуэльссон.

Планы Volvo, похоже, идут вразрез с тенденциями в мировом автопроме. Volkswagen, отказавшись от двигателей внутреннего сгорания, перешел от таких имен, как Golf и Tiguan, к обозначениям ID.3 и ID.4. BMW и Mercedes-Benz тоже предпочитают названия типа iX и EQS, но у них это соответствует давней традиции.

Практика использования Volvo букв XC для кроссоверов, V — для универсалов, C — для купе и S — для седанов восходит к 1995 году. Однако переход в эру электромобилей шведский автопроизводитель хочет отметить введением имен собственных.

«Мы говорим о совершенно новой платформе, новом поколении полностью электрических автомобилей», — сказал Самуэльссон. — Нужно ясно дать понять, что это новое начало, и поэтому у нас не будет цифр и букв, инженерного типа имени. Мы будем давать моделям имена, как вы даете имя новорожденному ребенку».

Новый XC90 должен появиться в 2022 году, но Самуэльссон сказал, что новое имя модели еще не утверждено, и в компании идет «очень интересное и творческое обсуждение».

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Фото: Volvo