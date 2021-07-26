Новая Hyundai Creta уже у дилеров — журнал За рулем

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Новая Hyundai Creta уже у дилеров

Модель получила пересмотренные экстерьер и интерьер, а также новые опции. Но по технической части кроссовер не изменился.

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Сегодня в России стартовали продажи Hyundai Creta второй генерации. Товарные экземпляры уже доступны у дилеров корейской марки.

Со сменой поколения модель стала длиннее на 30 мм (4300 мм) и шире на 10 мм (1790 мм). При этом колесная база увеличилась на 20 мм (до 2610 мм), а объем багажника вырос на 31 л (до 433 л).

Кроссовер получил полностью новый кузов, оригинальный салон, современные опции. В сравнении с китайской или индийской версиями российский вариант отличает фирменный дизайн решетки радиатора.

Техническая часть осталась прежней. Машина оснащается бензиновыми моторами объемом 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Коробки — 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат. Привод на выбор — либо передний, либо полный.

Цены на новую Creta лежат в диапазоне от 1 199 000 до 1 900 000 рублей. В базовой комплектации устанавливаются кондиционер, 8-дюймовая аудиосистема, фронтальные подушки безопасности, боковые зеркала с электрорегулировками и подогревом.

Hyundai Creta выпускается на заводе в Санкт-Петербурге. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей для изготовления второго поколения модели составили свыше 100 млн долларов.

  • Обо всех изменениях Креты 2021 читайте и смотрите тут.

Фото: Hyundai

Новая Hyundai Creta уже у дилеров

Модель получила пересмотренные экстерьер и интерьер, а также новые опции. Но по технической части кроссовер не изменился.

Новая Hyundai Creta уже у дилеров — фото 1265131Новая Hyundai Creta уже у дилеров — фото 1265130Новая Hyundai Creta уже у дилеров — фото 1265132Новая Hyundai Creta уже у дилеров
Новая Hyundai Creta уже у дилеров

Модель получила пересмотренные экстерьер и интерьер, а также новые опции. Но по технической части кроссовер не изменился.

Новая Hyundai Creta уже у дилеров — фото 1265132Новая Hyundai Creta уже у дилеров — фото 1265131Новая Hyundai Creta уже у дилеров — фото 1265130Новая Hyundai Creta уже у дилеров
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Отзывы о Hyundai Creta (11)

Hyundai 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качество, высота, экономичность, удобство, простота, АКПП

Недостатки:

Отстойный пластик по всему салону автомобиля — от лобового стекла, до задней хлопушки

Комментарий:

Как ехали для такого расхода? 1,6, 123 лс, передний привод, А-92. Трасса — 90–110 км/ч, расход 6,8–7,2 л (568 км по бензобаку до отсечки). Город — 8,5–9 л с кик-дауном.

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