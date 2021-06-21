Новая Крета: 8 изменений, которые сразу не заметишь

Кроссовер построен на прежней платформе с теми же агрегатами. Однако внешность, интерьер и техническая начинка преобразились кардинально. Присмотримся к деталям.

Сзади просторнее, но чуть-чуть

Прибавка 30 мм в длину, 10 мм в ширину и 20 мм по колесной базе не могла существенно увеличить пространство в салоне. Тем более — еще и при увеличении на 31 л объема багажника. При росте 186 см я усаживаюсь «сам за собой» впритык, но все же не ощущаю тесноты. Для четверых взрослыхCreta вполне гостеприимна. Сложилось ощущение, что для иллюзии свободы чуть завалили назад спинку заднего сиденья.

Сзади появился центральный подлокотник с подстаканниками и USB-порт для зарядки гаджетов. А вот дефлекторы добавлять не стали.

Простой аудиосистемы больше нет

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Старорежимная магнитола с большими кнопками и маленьким дисплеем осталась в прошлом. Даже в минимальной комплектации на модель ставят медиасистему с цветным экраном на 8 дюймов, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Хорошая новость: при ней остались удобные физические кнопки и крутилки.

Фары теперь дорогие

Дополнительные светодиодные секции увеличат цену фар и фонарей: даже у начальных версий Креты они будут дороже, чем раньше. В топовых исполнениях галогенные фары меняются на светодиодные — на других моделях такие дороже в три-четыре раза. Поэтому если не планируете страховать свою Крету по каско, берите лучше версию с галогенками.

Так выглядит светодиодная оптика дорогих версий. Поворотник расположен по соседству с противотуманкой в бампере.

Интерьер — минимум три варианта

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Бюджетные модели редко балуют разнообразием внутренней отделки. Creta — исключение. Пока полной информации обо всех комплектациях нет, но на презентации я подметил три варианта интерьера: однотонная ткань, комбинация экокожи и ткани с белыми акцентами, полностью кожаная отделка с двумя цветами на сиденьях, дверях и передней панели. Возможно, появятся и другие исполнения.

К медиасистеме подключаются два телефона

Случается, когда нужно подключить к машине два смартфона. Например, с телефона пассажира проигрывать музыку, а для водителя оставить громкую связь для звонков. Creta это позволяет: мультимедийка спросит при подключении, для каких функций вы синхронизируете телефон.

Такая медиасистема — уже в базовом оснащении Креты. Черного глянца в версиях попроще не так много, от чего салон выглядит даже симпатичнее.

На потолке сэкономили

Панорамная крыша — крутая и эксклюзивная для недорогих кроссоверов опция, и теперь у Креты она есть. Однако с ней купят единицы машин. А вот экономия на потолочных мелочах заметна у всех. Очечника и ручки над водительской дверью нет, крючок для верхней одежды только один, по левому борту. Плафоны индивидуального света будут только на автомобилях с «панорамой», а без нее ставится скромный плафон с одной лампой по центру.

Камеры по кругу

Creta первой из моделей Hyundai получила омыватель камеры заднего вида. На дорогих комплектациях будет по четыре камеры. Боковые задействованы не только при парковке, обеспечивая круговой обзор, но и в движении. Как и на других моделях Hyundai, при включении указателя поворота картинка с них станет выводиться на комбинацию приборов. Правда, не в левый или правый циферблат, а по центру — у Креты только эта часть на приборке «рисованная».

Электроника подстрахует

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Для Креты стали доступны адаптивный радарный круиз-контроль и система автоторможения. В классе это пока редкость, но не эксклюзив: аналогичные помощники есть на Хавейле Джолион, Шкоде Карок и Фольксвагене Таос.

И еще один плюс

В Китае и Индии продают Креты с турбодвигателями, вариаторами и преселективными роботами. В Россию будут поставлять машины с атмосферниками и классическими автоматами, которым мы доверяем больше. Пусть показатели похуже, зато надежность выше. А это важнее.

Что говорят о новой Крете будущие владельцы? Мы собрали их непредвзятые высказывания тут.

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