SsangYong готовит настоящий внедорожник

Внешность машины однозначно указывает на главных конкурентов — Jeep Wrangler и Renegade, Suzuki Jimny, а также Ford Bronco.

Материалы по теме SsangYong выпустит брутальный внедорожник

Похоже, что SsangYong Motor решила сделать ставку на растущую популярность автомобилей с исключительно внедорожной внешностью. Это видно по новому концепту — X200, чей дизайн напоминает некоторые модели других автопроизводителей.

Подробностей о SsangYong X200 не так много. Автомобиль явно будет обладать прекрасными внедорожными качествами. Об этом можно судить по тому, что колеса машины вынесены как можно ближе к углам кузова. Благодаря коротким свесам у Х200 будут большие угля въезда и съезда.

Квадратные расширители задних крыльев отлично сочетаются с дизайном задних фонарей, а мягкая сдвижная крыша позволит кататься на природе под открытым небом. Стильные колеса, красные буксировочные крюки и серебристая защита бамперов дополняют образ. Но, скорее всего, серийный образец будет выглядеть скромнее.

SsangYong X200 воплощает новую философию дизайна компании — Powered by Toughness («Заряжен прочностью»). При этом в компании пообещали, что внедорожник получит «экологичные» версии. Известно, что компания работает над полностью электрическим внедорожником под названием J100, производство которого запланировано на 2022 год. Поэтому мы не удивимся, если X200 тоже станет электрическим.

Не так давно компания SsangYong могла закрыться — ее довели до банкротства. Но недавно не нее нашелся покупатель.

Изображения: SsangYong