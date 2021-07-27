Ролик, снятый из салона авто, попал в Сеть.

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В интернете появилось видео, снятое из салона автомобиля, на котором видно, как по дороге с одной скоростью с автомобилями едет человек на электросамокате, при этом спидометр в автомобиле показывает скорость около 80 километров в час. Предположительно, видео снято в Москве, и полиция им уже заинтересовалась.

Он едет в крайнем левом ряду и обгоняет едущие в довольно плотном потоке машины. Видео можно посмотреть по ссылке.

Возникают вопросы: как мужчина смог развить такую скорость на электросамокате и зачем вообще выехал на оживленную трассу, да еще в темное время суток?

Согласно статистике МВД, за полгода в России произошло 180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В этих происшествиях погибли пять человек и 188 получили ранения.

До сих пор статус электросамокатов не определен, этим вопросом занимается Минтранс. Ранее глава ГИБДД Михаил Черников отмечал, что урегулировать передвижение электросамокатов, которых становится все больше, крайне необходимо. Особое внимание следует уделить скорости передвижения на них. Для пешеходов они могут быть очень опасны.

Некоторые прокатные кампании в добровольном порядке стали ограничивать скорость электросамокатов.

Картинка: скриншот с видео