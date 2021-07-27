Внешне автомобиль напоминает кроссовер, как и новый Kia Carnival, но это практичный и комфортный минивэн.

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Описать дизайн новинки можно так — это Tucson в образе минивэна со сдвижными дверями. От упомянутого кроссовера автомобилю достались фары и задние фонари, а также решетка радиатора.

Это не единственный минивэн Hyundai, который привлек наше внимание в последнее время. Ранее был представлен более крупный Staria, отличающийся футуристическим стилем.

Custo значительно меньше Старии. Его длина составляет 4950 мм, а ширина — 1850 мм. Высота же достигает 1734 мм.

То есть новинка на 205 мм короче нового Kia Carnival, но примерно на 400 мм длиннее, чем Tucson.

Пока известно только об одном двигателе для этого минивэна. Оснащаться он будет 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 170 л.с. Привод — передний.

Ожидается, что Custo станет бюджетным минивэном, у которого на сегодняшний день нет явных конкурентов. А стоить он должен меньше, чем Hyundai H—1, который продается в России по цене от 2 549 000 рублей.

Также Hyundai готовит конкурента Нивы.

Фото: Hyundai