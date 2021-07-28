Инженеры «вывернули» роторный двигатель Ванкеля наизнанку, получив потрясающие характеристики.

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Почему легкий, мощный, оборотистый и компактный роторный двигатель так и не стал популярным? Причины три: прожорливость, малый ресурс и высокий уровень вредных выбросов.

Компания LiquidPiston во главе с Алеком Школьником разработала новый роторный двигатель, который весит в 9 раз легче обычного поршневого мотора при сопоставимой мощности.

«Это двигатель Ванкеля, вывернутый наизнанку — такая конструкция решает старые проблемы с потреблением топлива, — заявил Алек Школьник. — Ротор двигателя Ванкеля имеет треугольную форму и расположен в камере в форме арахиса. У нас же ротор в виде арахиса помещен в треугольную камеру. Поэтому уплотнения в нашем моторе стационарные, так как находятся в корпусе».

Этот почти 2-килограммовый роторный двигатель имеет мощность 5 лошадиных сил и при этом умещается на ладони.

«Чтобы новый двигатель появился на автомобилях, понадобится, по крайней мере, семь лет и вложения в размере 500 миллионов долларов», — объясняет Школьник.

Авторы разработки считают, что в нынешнем виде их роторный двигатель можно использовать для зарядки батарей электромобилей. В машине всегда найдется места для этого невероятного агрегата и небольшого топливного бака. При этом обороты роторного двигателя невероятно высоки, и генератор сможет вырабатывать очень много энергии.

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Фото, видео: LiquidPiston, Youtube