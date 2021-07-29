Стильный и недорогой немецкий кроссовер с покатой крышей заберет часть покупателей у Renault Arkana.

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Длина нового кросс-купе Taigo составляет 4,26 метра, ширина — 1,75 метра, а высота — 1,49 метра. Машина получилась уже и ниже, чем T-Roc, и длиннее, чем Т-Cross. Колесная база новинки составляет 2566 мм — немного больше, чем у T-Cross.

По сути, Taigo — более стильная альтернатива T-Cross, получившая покатую линию крыши в стиле купе. Но, не смотря на это, объем багажника автомобиля впечатляет — 438 литров.

Предлагаться он будет исключительно с передним приводом и бензиновыми двигателями: литровым трехцилиндровым мотором и четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра. Первый агрегат имеет мощность 95 и 110 л.с., в зависимости от настроек, а мощность четырехцилиндрового мотора составляет 150 л.с.

Taigo будет оснащаться 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями — смотря какой двигатель под капотом.

VW Taigo прекрасно оснащен для субкомпактного кроссовера. Здесь есть 9,2-дюймовый сенсорный экран, беспроводная зарядка, 18-дюймовые колеса и различные системы помощи водителю (второй уровень автономного вождения), а также матричные светодиодные фары.

Продаваться Volkswagen Taigo будет в 28 странах Европейского Союза и в России, а также в Турции и Африке.

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Фото: Volkswagen