VW Taigo — скоро в России: новые подробности — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

VW Taigo — скоро в России: новые подробности

Стильный и недорогой немецкий кроссовер с покатой крышей заберет часть покупателей у Renault Arkana.

Материалы по теме
VW начал продажи в России нового внедорожного кемпера

VW давно заявлял, что привезет бразильский Nivus в Европу, но будет его продавать под другим названием.

Длина нового кросс-купе Taigo составляет 4,26 метра, ширина — 1,75 метра, а высота — 1,49 метра. Машина получилась уже и ниже, чем T-Roc, и длиннее, чем Т-Cross. Колесная база новинки составляет 2566 мм — немного больше, чем у T-Cross.

По сути, Taigo — более стильная альтернатива T-Cross, получившая покатую линию крыши в стиле купе. Но, не смотря на это, объем багажника автомобиля впечатляет — 438 литров.

Предлагаться он будет исключительно с передним приводом и бензиновыми двигателями: литровым трехцилиндровым мотором и четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра. Первый агрегат имеет мощность 95 и 110 л.с., в зависимости от настроек, а мощность четырехцилиндрового мотора составляет 150 л.с.

Taigo будет оснащаться 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями — смотря какой двигатель под капотом.

VW Taigo прекрасно оснащен для субкомпактного кроссовера. Здесь есть 9,2-дюймовый сенсорный экран, беспроводная зарядка, 18-дюймовые колеса и различные системы помощи водителю (второй уровень автономного вождения), а также матричные светодиодные фары.

Продаваться Volkswagen Taigo будет в 28 странах Европейского Союза и в России, а также в Турции и Африке.

Фото: Volkswagen

VW Taigo — скоро в России: новые подробности

Стильный и недорогой немецкий кроссовер с покатой крышей заберет часть покупателей у Renault Arkana.

VW Taigo — скоро в России: новые подробности — фото 1265831VW Taigo — скоро в России: новые подробности — фото 1265830VW Taigo — скоро в России: новые подробности — фото 1265833VW Taigo — скоро в России: новые подробности — фото 1265832VW Taigo — скоро в России: новые подробности
VW Taigo — скоро в России: новые подробности

Стильный и недорогой немецкий кроссовер с покатой крышей заберет часть покупателей у Renault Arkana.

VW Taigo — скоро в России: новые подробности — фото 1265832VW Taigo — скоро в России: новые подробности — фото 1265830VW Taigo — скоро в России: новые подробности — фото 1265831VW Taigo — скоро в России: новые подробности — фото 1265833VW Taigo — скоро в России: новые подробности
Наше новое видео
Первый тест самого дешевого кроссовера Volkswagen
Олдскульный Chevrolet по цене 10 Грант — первый тест и видео
Volkswagen Taos российской сборки: тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров431
Оцените материал
0:—1
Читать комментарии
Загрузка...