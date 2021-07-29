Микро-кроссовер Hyundai Casper дебютирует в сентябре

В этот же день стартует и производство автомобиля.

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Производство кроссовера Hyundai Casper Micro, который также известен под рабочим названием AX-1, начнется 15 сентября. Это будет самый компактный кроссовер марки, пишет индийское издание Gaadi Waadi.

Известно, что автомобиль базируется на платформе бренда K1, и сначала Casper появится на внутреннем рынке в Южной Корее. Позже автомобиль поступит и на другие рынки развивающихся стран, включая Индию.

Ожидается, что внешний вид автомобиля будет довольно необычным, отчасти вдохновленным другими кроссоверами Hyundai. Спереди он оснащается раздельными фарами с изящными светодиодными дневными ходовыми огнями (которые служат также указателями поворота) вверху и круглыми фарами, расположенными ниже. Фары украшены светодиодными кольцами. Автомобиль также получит большую решетку радиатора с резным рисунком и рейлинги на крыше.

В задней части микро-кроссовера установят светодиодные матрицы для стоп-сигналов, а габаритные огни заднего хода и указатели поворота будут размещены ниже на заднем бампере, повторяя дизайн фар.

Ожидается, что Hyundai Casper будет доступен с множеством премиальных функций, таких как большая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, бесключевой доступ в салон, задняя парковочная камера, охлаждаемый перчаточный ящик и современные функции подключения гаджетов. Функции безопасности будут включать несколько подушек безопасности, ABS, EBD, электронный контроль устойчивости и т. д.

Hyundai, скорее всего, предложит для нового Casper 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с. и литровый мотор с турбонаддувом мощностью 120 л.с. Под вопросом также 1,1-литровый атмосферник, мощностью 68 л.с.

Осенью в России появится новый минивэн Hyundai.

Рендер: gaadiwaadi.com



Фото: v3cars.com