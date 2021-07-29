Долги по штрафам автоматически спишут с карт водителей

Это может осложнить защиту прав автомобилистов.

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Если человека оштрафовали и он вовремя не уплатил штраф, то, как только выйдут сроки на добровольное исполнение, деньги спишут со счетов владельца. Такое положение содержится в проекте поправок в КоАП Минюста, пишет «Российская газета». Ведомство собирается перейти на реестровую модель исполнительного производства, то есть в электронную систему суды и полиция будут заносить данные, кому и сколько должен человек.

Предполагается, что не позднее чем на следующий день после вынесения постановления по делу об административном правонарушении документ попадет в реестр. Запись увидят не только приставы, но и банки, и как только выйдут сроки на добровольное исполнение, долг автоматически спишут со счетов без всякого участия человека.

Это не отменяет предусмотренных в настоящее время КоАП 10-дневного срока обжалования и 60-дневного срока добровольного исполнения административного штрафа. По-прежнему в течение первых 20 дней можно будет оплатить половину суммы штрафа.

Сейчас Минюст и судебные приставы прорабатывают механизм защиты граждан от ошибочных взысканий при такой схеме. Например, если человек обжалует штраф, то суд приостановит исполнение решения, и деньги на время разбирательства не спишут.

Эксперты все же опасаются, что новая схема взимания приведет к повальному нарушению прав граждан. Сейчас система многоступенчатая: пристав должен возбудить производство, копию решения направить гражданину, а гражданин может обжаловать это решение. При новой схеме деньги просто спишут со счета, при этом человек даже может быть не в курсе, что его оштрафовали.

Есть и хорошая новость — работа камер с целью «поступления в бюджет прибыли от штрафов» будет прекращена, внимание при их установке уделят именно безопасности на дорогах.



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