Заболевших водителей лишат прав автоматически

Минздрав России будет подсказывать МВД, кто из водителей вдруг заболел недугом, с которым запрещено управлять автомобилем.

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МВД России и Минздрав России работают над проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения».

Суть нововведения проста: если у человека есть водительские права и он вдруг заболел чем-то, с чем за руль нельзя, то права у него аннулируют. Каких заболеваний нужно опасаться, вы можете узнать из Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством».

Например, если у вас вдруг ухудшилось зрение (ниже 0,6) или вы стали хуже слышать, появились расстройства настроения или еще какая неприятность из обширных перечней, то за руль вам больше не сесть, если информация о заболевании попадет в базу Минздрава.

«Положения законопроекта направлены на исключение возможности допуска к управлению транспортными средствами лицам, имеющим заболевания, являющиеся медицинскими противопоказаниями либо медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению транспортными средствами. Отсутствие межведомственного электронного обмена информацией между Минздравом России и МВД России о гражданах, которые приобрели после получения водительского удостоверения заболевания, являющиеся противопоказаниями к водительской деятельности, приводит к тому, что данные лица имеют возможность управлять транспортным средством», — пояснили в МВД.

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