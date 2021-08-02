Минивэн будет иметь три ряда видения по формуле 2 + 2 + 3.

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Kia и Hyundai всерьез взялись за минивэны — сегмент, который до недавнего времени стремительно терял популярность. Мы уже видели удивительные Carnival и Staria, а в скором времени появится Hyundai Custo, премьера которого назначена на 27 августа.

Интерьер новинки напоминает салон кроссовера Hyundai Tucson. Здесь три ряда сидений: по паре кресел в первом и вором ряду и три сиденья в третьем. На центральной консоли вертикально, как это сейчас модно, установлен 10,4-дюймовый сенсорный экран.

Известно, что Custo построен на той же платформе, что и Tucson, а значит, будет оснащаться 1,5- и 2-литровыми бензиновыми турбодвигателями. Первый имеет мощность 170 л.с. и 253 Нм, а второй — 237 л.с. и 353 Нм.

В зависимости от двигателя новый минивэн Hyundai получит либо 8-ступенчатый автомат, либо 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Но полного привода не будет — только передний.

Напомним, что длина минивэна составляет 4950 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1734 мм. Колесная база достигает 3055 мм.

Новая Крета тоже получит дизайн как у нового Tucson.

Фото: Hyundai