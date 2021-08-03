За ужесточение требований к снимкам во время прохождения техосмотра выступил Минтранс — проект приказа уже прошел стадию общественного обсуждения.

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На обязательных фотографиях в кадре, помимо автомобиля, должен присутствовать технический эксперт, а сам снимок не должен подвергаться редактированию и содержать спецэффекты.

Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru и уже прошел стадию общественного обсуждения. Сделать требования к фотографиям строже Минтранс заставили участившиеся факты фальсификации снимков, поступающих в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. Чаще всего делается фотомонтаж с подстановкой автомобиля в кадр, а стоит эта услуга 1,5–2 тысячи рублей. На сегодняшний день выявлено уже более 1400 поддельных фотографий и аннулировано порядка 600 диагностических карт.

Теперь подделывать фотографии станет сложнее. Так, на первом снимке автомобиль фотографируется вполоборота, чтобы был виден его бок и передняя часть, а в кадре обязательно должен присутствовать технический специалист, причем в полный рост и лицом к камере. Требования ко второму снимку те же, но машина должна фотографироваться вполоборота сзади.

«При обязательном фотографировании эксперта мошенничать становится сложнее, — приводит „Коммерсантъ“ мнение заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова. — Реестр технических экспертов хоть и открытый, но фотографий там нет. Даже если нужный снимок и удастся найти, незаметно наложить его на снимок машины сложно, это легко выявляется. Понятно, что сегодня в условиях развития цифровых технологий возможно сделать любую подделку, но потраченное на это время и деньги, уверен, остановят многих фальсификаторов».

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Фото: Егор Алеев/ТАСС